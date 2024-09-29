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В Госдуме России рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

В Госдуме России рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

Увеличение размера маткапитала в 2025 году допустили в Государственной Думе.В 2025 году размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 тысячи рублей – об этом сообщили в Госдуме России.

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