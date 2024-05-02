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ПВО сбила 12 украинских дронов над пятью регионами РФ

ПВО сбила 12 украинских дронов над пятью регионами РФ

Российская система ПВО помешала ВСУ атаковать регионы РФ с помощью беспилотников. В ночь на 2 мая 12 украинских дронов нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской областями и Краснодарским краем.

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