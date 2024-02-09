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8-9 февраля 2024 года в Татарстане ограничено движение по трассам из-за ухудшения метеоусловий

8-9 февраля 2024 года в Татарстане ограничено движение по трассам из-за ухудшения метеоусловий

   С 8 по 9 февраля 2024 года движение на автомагистралях Татарстана будет ограничено из-за ухудшения погодных условий.

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