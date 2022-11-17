Публицист Александр Бовдунов: Россия будет центром одного из нескольких полюсов – евразийского

Политическое и общественное устройство России, ситуация на мировой арене, проблемы глобализации – всеми этими вопросами занимаются помимо политиков, военных и философов экспертное сообщество и аналитики.
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