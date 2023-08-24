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Симашев об отстранении России: «Когда-нибудь нас вернут на турниры. Сейчас главное, чтобы в Америке к россиянам не было предвзятого отношения. Драфт НХЛ показал, что такого пока нет»

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

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