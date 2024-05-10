Уничтожение «Черного Орла»: на передовой линии на Донбассе произошло знаковое сражение Ольга ВайленкоПод Авдеевкой, на передовой линии на Донбассе, произошло еще одно сражение в рамках длительной борьбы в рамках СВО.
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