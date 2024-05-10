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  • svet alex
    Не нужны эти хитрые, наглые хохлы в России. Опять хотят погреться за чужой счет!Жесткая фильтраци...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Они нам не нужны их не исправить. Хохол останеться хохлом. Прикинуться овечками и буду гадить по волчьи.Жесткая фильтраци...
  • Александр Поляничко
    Им нужны кружевные трусики, пусть едут за ними.Жесткая фильтраци...

Уничтожение «Черного Орла»: на передовой линии на Донбассе произошло знаковое сражение

Уничтожение «Черного Орла»: на передовой линии на Донбассе произошло знаковое сражение

Уничтожение «Черного Орла»: на передовой линии на Донбассе произошло знаковое сражение Ольга ВайленкоПод Авдеевкой, на передовой линии на Донбассе, произошло еще одно сражение в рамках длительной борьбы в рамках СВО.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Вломидзе Ломидзе, чтоб не было изьяну, распотрошили носатую обезьяну!
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