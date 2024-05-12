СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. СРЗП приветствует привлечение к работе в кабмине губернатора Курской области Романа Старовойта, главу Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщил журналистам лидер эсэров Сергей Миронов.
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