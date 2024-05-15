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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минобороны сообщило о сбитом над Татарстаном беспилотнике

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщило Минобороны. Аэропорт Казани и аэропорт Бегишево под Нижнекамском утром останавливали работу по распоряжению Росавиации, это было сделано «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

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