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Теперь понятно, почему Мбаппе и Кейн не хотят играть в Англии: все дело в главной особенности АПЛ

Теперь понятно, почему Мбаппе и Кейн не хотят играть в Англии: все дело в главной особенности АПЛ

Не царское дело.После старта очередного сезона английской Премьер-лиги болельщики в Европе начали задаваться вопросом: а так ли хорош британский чемпионат, как мы все привыкли думать?И это крайне любопытный вопрос.

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