Угледарская операция стартовала, в Ласточкино "задвигался" фронт. Россия начал "сплоченное наступление" в Донбассе

Русская военная машина неспеша, но основательно начинает новые военные походы в Донбассе. Освобождение Авдеевки позволило высвободить новые силы, которые могут быть задействованы сразу в нескольких направлениях.
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