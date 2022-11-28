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Граждане Германии раскритиковали Шольца за намерение властей остановить закупку российской нефти

Граждане Германии раскритиковали Шольца за намерение властей остановить закупку российской нефти

Канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали читатели немецкой ежедневной газеты Die Welt за намерение властей остановить закупку нефти из Российской Федерации.

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