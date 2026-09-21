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Царьград

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ICE зафиксировала падение цен на нефть Brent ниже $99 впервые с сентября

ICE зафиксировала падение цен на нефть Brent ниже $99 впервые с сентября

На лондонской бирже ICE впервые с 9 сентября 2026 года стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $99 за баррель, достигнув отметки $98,98.

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