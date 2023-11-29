Специалист Ключник назвал преимущества госпрограммы долгосрочных сбережений

Эксперт Дмитрий Ключник рассказал в беседе с RT, что выйти на пенсию раньше положенного срока в будущем смогут не только льготные категории работников, но и россияне, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений.
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