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Специалист Ключник назвал преимущества госпрограммы долгосрочных сбережений

Специалист Ключник назвал преимущества госпрограммы долгосрочных сбережений

Эксперт Дмитрий Ключник рассказал в беседе с RT, что выйти на пенсию раньше положенного срока в будущем смогут не только льготные категории работников, но и россияне, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений.

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