В России создали способ 3D-печати компонентов термоядерных реакторов

Учёные из Университета науки и технологий «МИСиС» вместе со специалистами из Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры разработали новую технологию производства элементов термоядерных реакторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии