Путин, рыбы и змеи: что чаще всего снится россиянам

Яндекс опубликовал результаты исследования поисковых запросов, связанных с толкованием снов. По этим запросам можно определить, что снится людям чаще всего, и как отличаются сновидения жителей разных регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии