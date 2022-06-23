Ещё восемь человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в четверг, 23 июня.
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