SUSANIN

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Ещё восемь человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

Ещё восемь человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в четверг, 23 июня.

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