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«Зеленые» зоны: как радикальные группировки вербуют террористов в российских тюрьмах

«Зеленые» зоны: как радикальные группировки вербуют террористов в российских тюрьмах

Радикальные исламские группировки подчинили себе российские тюрьмы и вербуют там террористов.События, случившиеся сегодня в волгоградской ИК-19, где четыре террориста во время дисциплинарной комиссии захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных, зверски убив четырех из них, говорят нам о том, что экстремизм остается одной из главных угроз национальной безопасности и государственной целостности России.

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