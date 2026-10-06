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ВС РФ поразили четыре стратегически важных ЦОДа, используемых ВСУ

ВС РФ поразили четыре стратегически важных ЦОДа, используемых ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении ряда украинских центров обработки данных ударами беспилотников «Герань».

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