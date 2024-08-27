Розничную продажу алкоголя запретят в Иркутской области 2 сентября

2 сентября, в понедельник, в Иркутской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Обычно этот запрет вводят 1 сентября, но в этом году День знаний выпадает на воскресенье, так что запрет вводят на следующий день, сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования региона.
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