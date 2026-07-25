Хазин олигархов не пожалел. Особенно выделил Чубайса и Минца

Российские олигархи продолжают жить с чемоданом, мысленно упакованным в сторону Запада. Санкции, аресты активов, замороженные счета и демонстративное охлаждение к "дорогим партнёрам" их, судя по всему, не переубедили.
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