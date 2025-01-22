Собянин: Москва вовлекает молодежь в технологический бизнес

Агентство городских новостей «Москва»/Кузьмичёнок Василий В Москве есть все необходимое для молодежи, чтобы открыть свое дело: ведущие учебные заведения, инновационные экосистемы и различные меры поддержки, например "Академия инноваторов".
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