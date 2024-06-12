Рынок финансов: Premium Banking

Компания ResearchView проанализировала данные ранее проведённых исследований рынка финансов в России в категории Premium Banking с целью выяснения, какие изменения произошли на этом рынке в 2023 году и каковы перспективы его развития.
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