Новый транспортно-пересадочный узел появится в Геническе

В Геническе появится современный транспортно-пересадочный узел. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, вокруг железнодорожной стации Геническа сформируют транспортно-пересадочный узел.
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