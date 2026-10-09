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МККК обеспокоен атакой на миссию под Донецком

МККК обеспокоен атакой на миссию под Донецком

Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен атакой на гуманитарную миссию под Донецком, сообщает о каждом подобном инциденте заинтересованным сторонам в рамках конфиденциального диалога.

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