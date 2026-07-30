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Всё о женщинах

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Оберегайте от холода: как ухаживать за кабачками и баклажанами в августе

Оберегайте от холода: как ухаживать за кабачками и баклажанами в августе

К концу лета садоводы ожидают урожай баклажанов и кабачков. Что может помешать их созреванию и как обработать эти культуры, чтобы получить как можно больше плодов, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

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