Названный «Нострадамусом» историк предсказал победителя президентских выборов в США

Трампа ввели в ступор слова Путина о поддержке Харрис. Историк Аллан Лихтман, прозванный СМИ «Нострадамусом» из-за сбывшихся предсказаний об итогах президентских выборов в США, сделал очередной прогноз о том, как будет складываться картина выборов главы Белого дома и назвал имя победителя.