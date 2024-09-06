Названный «Нострадамусом» историк предсказал победителя президентских выборов в США

Трампа ввели в ступор слова Путина о поддержке Харрис. Историк Аллан Лихтман, прозванный СМИ «Нострадамусом» из-за сбывшихся предсказаний об итогах президентских выборов в США, сделал очередной прогноз о том, как будет складываться картина выборов главы Белого дома и назвал имя победителя.
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