Зеленский разрешил бывшим заключённым служить в ТЦК

Украина продолжает закручивать гайки, но теперь — с человеческим лицом. Владимир Зеленский подписал закон, который официально разрешает бывшим заключённым служить в территориальных центрах комплектования (ТЦК).
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