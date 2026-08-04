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Мировое обозрение

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Зеленский разрешил бывшим заключённым служить в ТЦК

Зеленский разрешил бывшим заключённым служить в ТЦК

Украина продолжает закручивать гайки, но теперь — с человеческим лицом. Владимир Зеленский подписал закон, который официально разрешает бывшим заключённым служить в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

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