Маркетинговая операция на триллионы рублей

Маркетплейсы захватывают розничную торговлю за счет выстроенных ими конкурентных преимуществ. Если государство в ближайшее время не примет меры по созданию равных условий для бизнеса, нас ожидает кардинальная трансформация всей розничной торговли и товаропроводящих цепочекАЛЕКСАНДР ЩЕРБАК/ТАСС На складах маркетплейсов работают не только штатные сотрудники, но и самозанятые, что позволяет существенно экономить на налогахчитайте на monocle.