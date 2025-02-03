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Маркетинговая операция на триллионы рублей

Маркетинговая операция на триллионы рублей

Маркетплейсы захватывают розничную торговлю за счет выстроенных ими конкурентных преимуществ. Если государство в ближайшее время не примет меры по созданию равных условий для бизнеса, нас ожидает кардинальная трансформация всей розничной торговли и товаропроводящих цепочекАЛЕКСАНДР ЩЕРБАК/ТАСС На складах маркетплейсов работают не только штатные сотрудники, но и самозанятые, что позволяет существенно экономить на налогахчитайте на monocle.

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