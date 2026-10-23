В октябре 2026 года медведи продолжают выходить к людям в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и в отдельных регионах европейской части России.
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