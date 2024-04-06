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Полицейские на руках вынесли инвалида и его мать-пенсионерку из затопленного дома в Орске

Полицейские на руках вынесли инвалида и его мать-пенсионерку из затопленного дома в Орске

В Оренбургской области из-за поднявшегося уровня воды в реке Урал прорвало дамбу возле города Орск, в результате тысячи людей оказались в опасностиСотрудники полиции спасли инвалида и его маму – из затопленного дома в Орске людей выносили буквально на руках.

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