Полицейские на руках вынесли инвалида и его мать-пенсионерку из затопленного дома в Орске

В Оренбургской области из-за поднявшегося уровня воды в реке Урал прорвало дамбу возле города Орск, в результате тысячи людей оказались в опасностиСотрудники полиции спасли инвалида и его маму – из затопленного дома в Орске людей выносили буквально на руках.