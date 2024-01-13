Идеи декора: 7 ситуаций, когда привычные шторы — не нужны

Дизайн окон без штор в классическом понимании — с драпировками, подхватами и длиною в пол Я, признаться, тоже до недавнего времени использовала традиционное оформление окон — каких только не было штор в интерьере моего дома: и классических гардин в три слоя, и рулонных, и римских, и плиссе.
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