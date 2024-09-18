Илон Маск предрёк гибель человечества. Есть только один путь спасения

Основатель компаний SpaceX видит только один вариант спасения человечества от вымирания.Чтобы выжить, человечеству необходимо стать космической цивилизацией, заявил миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
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