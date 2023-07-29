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Рашевский о спаде: «Я сам немного расслабился: подумал, что суперхоккеист, способен забивать, сколько хочется. Оказалось не так»

В минувшем сезоне 22-летний форвард «Динамо» забросил 19 шайб в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ – столько же, сколько в 48 играх в сезоне-2021/22.

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