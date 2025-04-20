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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Дэвида 14 очков за 2+1 с «Осером». Нападающий «Лилля» не забивал в чемпионате 4 тура подряд

Джонатан Дэвид сделал ассист на Тома Менье и забил 2 гола. Всего у нападающего «Лилля» 14 очков в фэнтези-турнире Лиги 1 на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы, +3 за ассист).

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