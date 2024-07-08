ВС РФ продвинулись к северу от Часова Яра, расширив контроль к востоку от канала Северский Донец-Донбасс Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное продвижение в районе города Часов Яр.
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ВС РФ продвинулись к северу от Часова Яра, расширив контроль к востоку от канала Северский Донец-Донбасс Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное продвижение в районе города Часов Яр.
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