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Аналитик Daily Mail предрек Британии «катастрофический сценарий» из-за оружия Путина

Аналитик Daily Mail предрек Британии «катастрофический сценарий» из-за оружия Путина

Российские подводные лодки могут практически полностью разрушить инфраструктуру Великобритании. Об этом в статье для Daily Mail пишет обозреватель издания Крис Плезанс.

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