"Ъ": в России предложили лишать дохода и авторских прав на созданную ИИ музыку

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) предложила законодательно закрепить практику, при которой созданный ИИ контент не подлежит монетизации и не охраняется как объект авторских или смежных прав.
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