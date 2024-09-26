Сила в правде
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Сила в правде

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"В шаге от ядерной войны". Мировые СМИ об изменении ядерной доктрины России

"В шаге от ядерной войны". Мировые СМИ об изменении ядерной доктрины России

Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

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