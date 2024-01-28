«Вид перепуганный»: Киркоров отказался от недвижимости в США

Опальный король улетел за океан вовсе не ради концерта Мадонны. Филипп Киркоров LEGION-MEDIAОтмененный в России Филипп Киркоров воспользовался вынужденным перерывом в работе и подался за океан, чтобы засветиться на концерте Мадонны.