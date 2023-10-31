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FT: Нетаньяху призывал страны ЕС надавить на Каир для приема беженцев Газы

FT: Нетаньяху призывал страны ЕС надавить на Каир для приема беженцев Газы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался убедить чиновников Евросоюза оказать давление на властей Египта, чтобы те согласились принять у себя беженцев из сектора Газа, пишет Financial Times.

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ЛС
Лидия Санникова
Еврейский Гитлер?
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2 д.
саша дмитренко
еврейский  сталин
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2 д.

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