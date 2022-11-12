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«Семнадцать мгновений весны» обошли стороной самые тёмные дела англосаксов

«Семнадцать мгновений весны» обошли стороной самые тёмные дела англосаксов

«Семнадцать мгновений весны» обошли стороной самые тёмные дела англосаксов Красноречивые улыбки Больцано Чтобы понимать, кто изображен на фото и что означает дружелюбное выражение лиц участников этой фотосессии, необходимо знать подоплеку, которая намеком проясняется текстом из американского правительственного архива: «Геро фон Шульце-Геверниц посетил немецкую штаб-квартиру в Больцано 12 мая 1945 года, чтобы выразить свою благодарность за сотрудничество офицеров во время капитуляции южного фронта.

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