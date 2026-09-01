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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гайич получил травму в матче с «Ростовом». Защитника ЦСКА заменили на 10-й минуте

Защитник ЦСКА Милан Гайич не смог продолжить матч с «Ростовом» в FONBET Кубке России (0:0, первый тайм).

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