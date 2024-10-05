Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил педагогов с Днём учителя

Искренне поздравляю всех педагогов нашей страны с профессиональным праздником – Днем учителя! Испокон веков представители этой благородной и почитаемой профессии выступают ведущей созидательной силой общества, формирующей интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал его новых поколений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии