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Упрощенную схему госзакупок через маркетплейсы протестируют на Дальнем Востоке

Упрощенную схему госзакупок через маркетплейсы протестируют на Дальнем Востоке

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Программу упрощенных госзакупок через маркетплейсы будет протестирована на Дальнем Востоке.

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