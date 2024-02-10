8 захватывающих дух лестниц, от которых задрожат не только колени

Люди издревле строили лестницы, чтобы упростить движение вверх/вниз. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, преодолевая расстояние день ото дня, многих попросту не замечают, но этот факт никак не умаляет их значимость и достоинства.
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