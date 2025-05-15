Эксперт рассказала, как молодому человеку без семьи и детей взять выгодно ипотеку

Александра Пожарская сообщила о льготном кредитовании жилья Взять ипотеку молодому человеку без семьи и детей можно, но следует взвесить все за и против, сказала радио Sputnik эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.
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