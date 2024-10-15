В Солсбери зачитали показания Скрипаля по делу об отравлении. Он заявил, что чувствовал себя в безопасности в Британии

В Британии раскрыли показания экс-полковника ГРУ Скрипаля по делу об отравлении Письменные показания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, зачитали в ходе открытых слушаний в городе Солсбери.