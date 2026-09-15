Мать в Новокузнецке наказали за опасные поездки сына на питбайке

В Новокузнецке суд привлёк к ответственности местную жительницу, которая на протяжении длительного времени позволяла своему несовершеннолетнему сыну управлять питбайком без водительского удостоверения.
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