Ну и что, что морда опухшая, зато морщины разгладились!

В парикмахерской:- Голову мыть будем?- Я вообще-то подстричься пришел.- А я вообще-то 7 лет на инженера учился, аспирантуру закончил, ракеты строить хотел, так что не надо мне тут рассказывать ради чего вы там куда-то пришли.