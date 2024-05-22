Ну и что, что морда опухшая, зато морщины разгладились!

В парикмахерской:- Голову мыть будем?- Я вообще-то подстричься пришел.- А я вообще-то 7 лет на инженера учился, аспирантуру закончил, ракеты строить хотел, так что не надо мне тут рассказывать ради чего вы там куда-то пришли.
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