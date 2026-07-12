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Царьград

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Гастроэнтеролог Мазько рассказала, как избавиться от запора без лекарств

Гастроэнтеролог Мазько рассказала, как избавиться от запора без лекарств

Гастроэнтеролог Инна Мазько из клиник «Семейная» поделилась методами борьбы с запорами без лекарств. Она советует увеличить физическую активность, пить магниевую воду, употреблять больше клетчатки и следить за психическим здоровьем.

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