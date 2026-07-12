Гастроэнтеролог Мазько рассказала, как избавиться от запора без лекарств

Гастроэнтеролог Инна Мазько из клиник «Семейная» поделилась методами борьбы с запорами без лекарств. Она советует увеличить физическую активность, пить магниевую воду, употреблять больше клетчатки и следить за психическим здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии